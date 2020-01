Topman Volkswagen: we kunnen Tesla inhalen

Naast de voorsprong die Tesla heeft opgebouwd, heeft VW het probleem dat hun transitie grote problemen en kosten zal veroorzaken, wanneer ga je welke modellen elektrisch maken, hoe schrijf je de grote investeringen eerder af, naast alle boetes die nog steeds voor VW opduiken. Tesla bouwt gewoon nog wat Gigafabrieken en alles wat ze daar maken wordt verkocht. Ben benieuwd hoe snel de nieuwe fabriek in Duitsland gaat produceren, als het bouwproces nu gestroomlijnd is gaat dat nog sneller dan in China, ruim binnen een jaar. Er kunnen dan nog meer Tesla-fabrieken tegelijk opgestart worden. Met toevoeging van een kleiner model, plus de Cybertruck kunnen dan miljoenen auto's per jaar gemaakt worden. En dan moet de Semi nog komen, de elektrische vrachtauto die de dieseltrucks zal gaan vervangen. Tesla is de Apple van de 21e eeuw. Beetje dom van Apple dat ze dat een paar jaar geleden niet aan zagen komen, toen konden ze Tesla voor weinig kopen. Maar ja, sinds Steve Jobs dood is, is de fantasie en visie bij Apple ook wel weg.