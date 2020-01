Bedrijvigheid Duitse industrie daalt minder sterk

Goed voor Randstad dus op naar de 70 !!!!



De inkoopmanagersindex voor de Duitse industrie bedroeg 45,2. Economen hadden in doorsnee op een stand van 44,5 gerekend.

De bedrijvigheid in de Franse industrie ging iets harder omhoog dan verwacht. De inkoopmanagersindex kwam op 51,0 uit, waar 50,6 werd verwacht.



“Tot slot Randstad. Dit aandeel zit nog aan het begin van de nieuwe trendingfase. Aan de bovenkant van het veld, op 52 á 53 euro, lag een zware barrière. Nu we daar doorheen zijn ligt het veld open voor nieuwe records, waarbij ik al gauw uitkom op 70 euro. Natuurlijk zal in 2020 de 52-barrière nog wel eens getest worden, dat is een belangrijk niveau. Dat zijn dan mooie momenten om aankopen te overwegen.”