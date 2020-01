'Galapagos richt zich meer op verkoop'

Als je als analist een koersdoel op Galapagos plakt van 189 euro terwijl er deze vooruitzichten zijn op vermarkting van Filgo + alle andere moleculen die in de pijplijn zitten heb je het écht niet begrepen.

De vraag is dan ook of je KBC serieus moet nemen met dit soort "adviezen" of dat ze andere belangen hebben.