'Galapagos richt zich meer op verkoop'

AMSTERDAM (AFN) - Galapagos is zich langzamerhand meer aan het richten op de verkoop van zijn medicijnen. De benoeming van Michele Manto als commercieel directeur is een verdere stap in die richting, stellen analisten bij KBC Securities.

Manto, die sinds 2017 bij Galapagos werkt, begon op 1 januari met zijn nieuwe functie. In zijn rol is hij tevens lid van het directiecomité. Met de benoeming bereidt Galapagos zich voor op de verkoop van zijn belangrijkste medicijn filgotinib, vinden de marktvorsers. Het middel voor de behandeling van reuma wordt naar verwachting in de tweede helft van dit jaar op de markt gebracht.

Manto komt overigens van de Amerikaanse concurrent AbbVie, merken de kenners op. Galapagos zal bij de verkoop van filgotinib een strijd om marktaandeel aangaan met AbbVie, dat vorig jaar het middel JAK1 voor de behandeling van reuma op de markt bracht.

KBC tornt niet aan zijn hold-advies op Galapagos met een koersdoel van 189 euro. Het aandeel van de biotechnoloog stond vrijdag omstreeks 09.20 uur 1 procent hoger op 213,20 euro.