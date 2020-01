Lagarde: beleid ECB niet op de automatische piloot

Het ECB beleid is een "blindganger" geworden.

Veel nodeloos en modieus overleg over de vraag hoe en wie de schokbuis eruit gaat halen en tevens de vraag, hoe je de bevolking kan beschermen tegen een catastrofe. 't Is wel een "veertigduizend ponder", Never seen before!.

Ik schat dat men uiteindelijk wacht tot de "boomers" - na achterlating van hun (pensioen/vastgoed/spaar)-vermogen hun definitieve mars naar 'het Akkertje' gaan maken. Dus voorlopig nog een catastrofe in slow motion, als recept.