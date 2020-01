'Positief begin voor Damrak'

minder nettowinst

Het mandje van 30 toonaangevende chip-gerelateerde bedrijven werelwijd (de SOX index) steeg in 2019 met 60% en in 2020 alweer met 5%.

Het aandeel ASML steeg in 2019 met 92% - veel harder dan de sector.

Het aandeel Intel bleef juist achter. Dat aandeel steeg in 2019 “slechts” 27%.

Het aandeel Intel staat op een lage K-W verhouding van 13. Ter vergelijk staat het aandeel ASML op een K-W verhouding van 44. De waardering van ASML is fors, de waardering van Intel is relatief laag.

Intel - 2019 (12 months) tov 2018

een gelijkblijvende

Het aandeel ASML is in 2019 al met 92% gestegen

Intel (13) noteert op veel lagere Koers-Winstverhouding dan ASML (44)

Intel's jaarcijfers waren okay maar niet geweldig

De outllook van Intel voor 2020 wijst niet op enorme groei

Iedere keer als een chip-gerelateerd bedrijf cijfers bekendmaakt (i.c. Intel) komt er een tekst dat Nederlandse chipbedrijven daar positief op kunnen reageren.Dat zal ook wel gebeuren, dus verder is die conclusie waarschijnlijk terecht, ECHTER ...........Beleggers kijken totaal niet meer naar de context.Vrijwel alle chipbedrijven maakten in 2019dan in 2018. De nettowinst van ASML was gelijk aan 2018.Ondanks die mindere nettowinst zijn de koersen in de chipindustrie in 2019 fors opgelopen op basis van groeiverwachtingen:Het allerbelangrijkste is de Koers-Winst verhouding.De kwartaalcijfers van Intel waren inderdaad goed.Op jaarbasis waren de cijfers van Intel echter veel minder sterk dan de koersreactie in de nabeurshandel doet vermoeden:Omzet 1,7% gestegenGross Margin -310 basispunten gedaaldNet Income -0,5% gedaaldEPS (basic) 5,1% gestegenIntel verwacht over 2020 een omzetstijging van 2%Intel verwacht over 2020Winst per Aaandeel (0% groei)Toch geen outlook waardoor beleggers van hun stoel worden geblazen.Maar vrijwel alles lijkt een reden om de koers van het aandeel ASML hoger te zetten. Dus dat zal nu ook wel weer gebeuren.