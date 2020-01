'Positief begin voor Damrak'

Gepubliceerd op | Views: 2.071

AMSTERDAM (AFN) - De Amsterdamse aandelenbeurs lijkt vrijdag hoger te beginnen. Ook de andere Europese beurzen zullen naar verwachting wat herstel tonen na de verliesbeurt een dag eerder. Beleggers blijven vooral gespitst op ontwikkelingen rond het coronavirus. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) is het nog te vroeg om de uitbraak van het virus uit te roepen tot internationale noodsituatie.

In China is volgens de WHO wel sprake van een noodsituatie. Bij zeker 830 mensen is het virus inmiddels vastgesteld, 25 mensen zijn er tot nu toe door gestorven. China heeft een groter gebied rondom de stad Wuhan, het epicentrum van het coronavirus, afgesloten. Naast Wuhan zijn zeven andere grote steden geïsoleerd. In de hoofdstad Peking zijn grote evenementen tijdens Chinees Nieuwjaar, dat vanaf zaterdag wordt gevierd, afgeblazen uit angst voor verdere verspreiding van het virus.

De Europese chipbedrijven zullen mogelijk bewegen op de resultaten van Intel. De Amerikaanse chipmaker, een belangrijke klant van chipmachinemaker ASML, boekte in 2019 een recordomzet en ook voor het nieuwe jaar zijn de verwachtingen hooggespannen. Het aandeel Intel schoot in de nabeurshandel flink omhoog.

Takeaway

Op het Damrak staat Takeaway in de schijnwerpers. De megafusie van de maaltijdbezorger en het Britse Just Eat loopt mogelijk vertraging op. De Britse concurrentiewaakhond CMA is van plan een onderzoek in te stellen naar de deal, die van het moederbedrijf van Thuisbezorgd.nl een van de grootste maaltijdbestelconcerns ter wereld moet maken.

Het aandeel Unilever zal mogelijk bewegen op een advieswijziging. Analisten van Jefferies hebben hun aanbeveling voor het levensmiddelenconcern opgeschroefd. Verder kondigde telecom- en kabelbedrijf Altice aan zijn kapitaalstructuur te versimpelen. Door de versimpeling van de kapitaalstructuur en de voorgestelde transacties bespaart Altice jaarlijks 36 miljoen euro aan rentebetalingen.

Carrefour

In Frankfurt verwerken beleggers het nieuws dat het Duitse chemieconcern Bayer naar verluidt in onderhandeling is om tienduizenden claims over de mogelijk kankerverwekkende onkruidverdelger Roundup te schikken voor in totaal zo'n 10 miljard dollar. Bayer werd in eerdere rechtszaken rond Roundup al veroordeeld tot het betalen van hoge schadevergoedingen.

In Parijs gaat de aandacht uit naar Carrefour. Het Franse supermarktconcern kampte afgelopen jaar met dalende verkopen in België, waar de Fransen een belangrijke concurrent zijn van Ahold Delhaize. In thuismarkt Frankrijk boekte Carrefour vorig jaar eveneens minder omzet.

De euro was 1,1047 dollar waard tegen 1,1041 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie werd 0,5 procent duurder op 55,85 dollar. Brentolie kostte 0,5 procent meer op 62,35 dollar per vat.