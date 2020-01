Gepubliceerd op | Views: 567 | Onderwerpen: Verenigde Staten

STOCKHOLM (AFN) - De Zweedse maker van netwerkapparatuur heeft afgelopen kwartaal last gehad van de aangekondigde fusie tussen telecomproviders Sprint en T-Mobile in de Verenigde Staten. Die bedrijven investeerden daardoor tijdelijk minder, waardoor de omzet van de Zweden in de VS daalde. Op andere markten wist Ericsson het omzetverlies te compenseren waardoor de verkopen toch groeiden.

Ericsson deed het in de laatste drie maanden van 2019 wel beter in het Midden-Oosten en Noordoost-Azië. Daardoor steeg de omzet uiteindelijk met 4 procent in het kwartaal tot 66,4 miljard Zweedse kroon, ruim 6,3 miljard euro. Over het hele vorige jaar stegen de verkopen met 8 procent tot 227,2 miljard kroon.

Ericsson noteerde ook een nettowinst van 1,8 miljard kroon in heel 2019. Een jaar eerder was er nog een verlies voor de Zweden, die denken hun doelstellingen voor de komende jaren te gaan halen. De toename van het aantal bedrijven dat apparatuur voor 5G-netwerken besteld, speelt daarbij een grote rol.