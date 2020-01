Japanse inflatie loopt licht op

Gepubliceerd op | Views: 117 | Onderwerpen: inflatie, Japan

TOKIO (AFN) - De Japanse kerninflatie, dus de consumentenprijzen exclusief vers voedsel, is in december iets opgelopen ten opzichte van een maand eerder. De inflatie bedroeg 0,7 procent op jaarbasis. Dat was in november nog 0,5 procent, zo meldde het Japanse statistiekbureau.

De stijging is onder meer het gevolg van een eerdere verhoging van het belastingtarief en het inflatiecijfer komt overeen met de gemiddelde verwachting van economen. De gewone inflatie in Japan kwam uit op 0,8 procent.

Verder bleek vrijdag dat de bedrijvigheid in de Japanse industrie in januari, op basis van voorlopige cijfers, wederom is gekrompen. De zogeheten Jibun Bank-inkoopmanagersindex voor de omvangrijke industrie in de derde economie van de wereld kwam uit op 49,3 van 48,4 een maand eerder. Een cijfer onder de 50 wijst op krimp van de industriële activiteit, daarboven op groei.

De Japanse dienstensector liet juist een groei zien, na de krimp een maand eerder. Die graadmeter steeg naar 52,1 van 49,4. De samengestelde index van industrie en dienstensector in Japan toonde een stand van 51,1 tegen 48,6 in de voorgaande maand.