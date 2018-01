Verzoek einde beursnotering TMG goedgekeurd

Gepubliceerd op | Views: 590

AMSTERDAM (AFN - Het verzoek voor de beëindiging van de beursnotering van Telegraaf Media Groep (TMG) is goedgekeurd door beursexploitant Euronext. De laatste handelsdag in het aandeel TMG is op 21 februari.

Het verzoek werd vorige week ingediend door de huidige meerderheidsaandeelhouder van TMG, de Vlaamse branchegenoot Mediahuis. Het moederbedrijf van onder meer dagblad De Telegraaf is sinds 1971 genoteerd aan de beurs in Amsterdam.

Woensdag bleek ook dat Jan Dirk Paarlberg zijn belang in TMG onder het bod heeft aangemeld. Zijn deelneming was eerder 3,35 procent, zo valt op te maken uit de registers van toezichthouder AFM.