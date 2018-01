Ben ruim 15 jaar investeerder in HAL. Ingestapt op ca. 18,50 euro gemiddeld. Eerste jaren 6 procent dividend en daarna ca. 4 procent.

Geweldig totaal rendement, zelfs beter dan Hathaway

Dit jaar wat lager rendement. Omdat de intrinsieke waarde gedaald is.

Die 4 procent is toch veel beter dan de 0,05 procent op een spaarrekening van banken.