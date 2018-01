Wereldwijde staalproductie gestegen in 2017

Gepubliceerd op | Views: 1.098

BRUSSEL (AFN) - De wereldwijde productie van staal is in heel 2017 met 5,3 procent toegenomen tot bijna 1,7 miljard ton. Dat meldde de World Steel Association.

China is met afstand 's werelds grootste staalproducent. Daar nam de productie vorig jaar met 5,7 procent toe naar bijna 832 miljoen ton. Daarmee is het land goed voor bijna de helft van de totale productie in de wereld. In de Japanse staalindustrie bleef de productie productie nagenoeg stabiel op 104,7 miljoen ton. In India steeg die met ruim 6 procent tot meer dan 101 miljoen ton en in Zuid-Korea klom de productie met bijna 4 procent tot iets meer dan 71 miljoen ton.

De Europese Unie produceerde vorig jaar 168,7 miljoen ton, een groei met 4 procent. In Duitsland, de grootste staalfabrikant van Europa, klom de productie met 3,5 procent tot 43,6 miljoen ton. Ook in Italië, Spanje en Frankrijk steeg de productie. In Nederland was echter een daling met 2 procent tot 6,8 miljoen ton te zien.

Rusland voerde de productie met 1,3 procent op tot 71,3 miljoen ton en in de Verenigde Staten nam de staalproductie met 4 procent toe naar 81,6 miljoen ton.