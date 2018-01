Binnenkort zullen boze obligatiehouders in hun electrische bolides verhaal gaan halen bij het hoofdkantoor van Fastned omdat ze in gebreke blijven bij het uitkeren van het voorgespiegelde rendement.



Vanavond nog in het nieuws, in Duitsland rijden in absolute getallen zelfs minder auto's op stroom dan bij ons.

Een Duitser wil gas geven, ook leggen ze grotere afstanden af dan bij ons.

Ze moeten geen auto's op accu's.



Accu's zijn bovendien zeer milieu onvriendelijk, er zit een partij gif in, hoeveel, nee, dat wil je helemaal niet weten.

En dan zal ik het nog maar niet hebben over de levensduur en de afschrijving in de praktijk op dit soort auto's.



Persoonlijk verwacht ik dat er bij Fastned nog voor de zomer definitief de stekker uitgaat en dat ze failliet verklaard worden.



De tijd zal het leren.