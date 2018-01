Dieprode cijfers voor General Electric

Tien jaar geleden had ik een sollicitatiegesprek bij GE (enorm bedrijf), er heerste een nare en onprettige sfeer. Voelde niet vertrouwd aan, onderbuikgevoel ik weet het, maar ik zou daar nooit willen werken, en dus ook niet in beleggen. En zo te zien hebben ze het de afgelopen 10 jaar ook niet al te best gedaan op de beurs.