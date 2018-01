Overname helpt United Tech vooruit

Gepubliceerd op | Views: 621

FARMINGTON (AFN/BLOOMBERG) - United Technologies verwacht dit jaar meer winst te boeken geholpen door de overname van producent van vliegtuigonderdelen Rockwell Collins. Dat zei het bedrijf bij de publicaties van de kwartaalcijfers. De deal wordt naar verwachting dit jaar afgerond.

In september vorig jaar legde het concern 23 miljard dollar op tafel voor Rockwell Collins. Die overname moet United Tech een betere uitgangspositie geven in onderhandelingen met afnemers als Boeing en Airbus.

Het Amerikaanse industrieconcern dat een breed scala aan producten maakt, verwacht sowieso dat eerdere investeringen in verschillende divisies zich zullen uitbetalen ondanks tegenwind in China en ongunstige wisselkoerseffecten.

In het vierde kwartaal van 2017 steeg de omzet van het bedrijf met 7 procent tot 15,7 miljard dollar. Het bedrijf zelf sprak van de sterkste groei op eigen kracht in drie jaar tijd.

De kwartaalwinst kwam uit op 397 miljoen dollar, waar een jaar eerder over de periode ruim 1 miljard dollar overbleef. Vooral de belastingwijzigingen in de VS drukten dit resultaat, zo werd gemeld.