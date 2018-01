Ahold Delhaize hekkensluiter in AEX

Gepubliceerd op | Views: 3.598 | Onderwerpen: levensmiddelen

AMSTERDAM (AFN) - De Europese aandelenbeurzen deden woensdag overwegend een klein stapje terug. De stijgende euro zorgde voor enige terughoudendheid, voorafgaand aan het rentebesluit van de Europese Centrale Bank op donderdag. Op het Damrak moesten Ahold Delhaize en GrandVision het ontgelden na publicatie van de omzetcijfers.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde rond het middaguur 0,2 procent lager op 569,56 punten. De MidKap daalde 0,3 procent tot 857,48 punten. De beurs in Parijs en Londen verloren tot 0,3 procent. De graadmeter in Frankfurt bleef vrijwel onveranderd.

Ahold Delhaize was de grootste daler in de AEX met een min van meer dan 3 procent. Volgens analisten van KBC Securities voldeden de omzetcijfers van het Nederlands-Belgische supermarktconcern aan de verwachtingen. Een minpunt is volgens hen wel dat de omzetontwikkeling in de Verenigde Staten aan de zwakke kant blijft.

Randstad

Uitzender Randstad profiteerde van een koopadvies door Goldman Sachs en ging aan kop bij de hoofdfondsen met een winst van meer dan 1 procent. Het Franse kabel- en telecomconcern Altice zakte 1,4 procent na een adviesverlaging door Exane.

In de MidKap stond GrandVision onderaan met een verlies van bijna 6 procent. De uitbater van optiekketens als Pearle en EyeWish zag bij de winkels die langer dan een jaar open zijn de omzet afnemen en verwacht dat het resultaat in het vierde kwartaal minder sterk zal groeien dan een jaar eerder. Sterkste stijger was groothandelsbedrijf Sligro met een plus van 1,9 procent.

Euro

Bij de kleinere bedrijven steeg ICT Group 4,5 procent. Het ICT-bedrijf draagt Gina van der Werf voor als nieuwe commissaris. Van der Werf is de topvrouw van First Dutch Innovations, een multinational die onder meer actief is op het gebied van certificering.

In Parijs kelderde de Franse milieugroep Suez 16 procent na een winstwaarschuwing. Het is het grootste dagverlies voor het aandeel ooit. In Zürich won Novartis 2,8 procent na publicatie van de kwartaalcijfers. De Zwitserse farmaceut boekte meer winst dan verwacht. Voor het nieuwe jaar verwacht het concern veel van enkele nieuwe geneesmiddelen.

De euro was 1,2335 dollar waard, tegen 1,2286 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie steeg 0,2 procent tot 64,60 dollar. Brentolie kostte 0,2 procent minder op 69,84 dollar per vat.