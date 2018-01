Bedrijvigheid eurozone houdt de vaart erin

Gepubliceerd op | Views: 748 | Onderwerpen: Europa

LONDEN (AFN) - De economische bedrijvigheid in de eurozone blijft sterk groeien. Dat meldde marktonderzoeker Markit op basis van voorlopige cijfers.

De samengestelde inkoopmanagersindex, die de bedrijvigheid van de dienstensector en de industrie weerspiegelt kwam deze maand uit op een stand van 58,6. Economen gingen gemiddeld uit van een licht afzwakkende groei op een niveau van 57,9 na 58,1 een maand eerder. Een niveau van 50 of meer duidt op groei.

Binnen de industrie was sprake van een iets zwakkere groei dan een maand eerder. Bij de dienstensector versnelde de groei.

Stevig fundament

Vooral de economische situatie in de twee grootste economieën van het eurogebied, Frankrijk en Duitsland zorgden voor een stevig fundament. De Duitse industrie groeide deze maand wel in een iets minder sterk tempo dan een maand eerder. De inkoopmanagersindex die het groeitempo weergeeft, ging van 63,3 naar 61,2. Economen rekenden in doorsnee op een daling naar 63,0. In de Duitse dienstensector trok de groei stevig aan. Daar ging de index van 55,8 naar 57.

De samengestelde inkoopmanagersindex in Frankrijk steeg van 59,6 naar 59,7.

Versnelde groei

Kenners van ING spreken van een goede start van het nieuwe jaar. Daarbij denken de economen dat de groei de grenzen van de productiecapaciteit heeft bereikt. Dat zal ook zorgen voor een versnelde groei van de werkgelegenheid en meer investeringsbereidheid bij bedrijven.

ING denkt dat 2018 een jaar kan zijn waarbij de economische groei in de eurozone hoger kan uitvallen dan verwacht. De inflatie blijft evenwel zwak doordat loongroei achterblijft.