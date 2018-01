'Ahold Delhaize voldoet aan verwachtingen'

Gepubliceerd op | Views: 2.507 | Onderwerpen: levensmiddelen

AMSTERDAM (AFN) - Ahold Delhaize heeft afgelopen kwartaal wat omzet betreft voldaan aan de verwachtingen. Vooral in Nederland heeft het supermarktconcern zeer sterke prestaties geleverd, schrijft analist Alan Vandenberghe van KBC Securities in een commentaar.

De marktvorser gaat ervan uit dat de prognose die het bedrijf gaf voor de vrije kasstroom over heel 2017, positief zal worden ontvangen. Dankzij een betere beheersing van het werkkapitaal, lagere investeringen en hogere dividenden uit joint ventures, zal de kasstroom aanmerkelijk hoger uitvallen dan de 1,6 miljard euro waar Ahold Delhaize tot dusver van uitging.

Minpunt is dat de omzetontwikkeling in de Verenigde Staten aan de zwakke kant blijft. Maar daar staat volgens Vandenberghe tegenover dat het bedrijf kan pronken met een solide balans, een sterke kasstroom en een aantrekkelijke waardering. Hij blijft bij zijn koopadvies voor het aandeel, bij een koersdoel van 22 euro.

Gemengd beeld

ING-analist Matthias Maenhout merkt op dat de omzetcijfers een gemengd beeld geven van de vergelijkbare groei. De beter dan verwachte kasstroom biedt wel tegenwicht, maar hij sluit niet uit dat de resultaten aanleiding zullen geven tot winstnemingen door beleggers. Zijn advies blijft kopen, met een richtprijs van eveneens 22 euro.

Analist Bruno Monteyne van Bernstein meent dat Ahold Delhaize wel erg sterk leunt op de Nederlandse tak. In alle andere markten valt de omzetontwikkeling hem tegen. Hij handhaaft zijn outperform-advies. Collega James Grzinic van Jefferies meent daarentegen dat het bedrijf redelijk het hoofd biedt aan de concurrentie van Lidl en Amazon-dochter Whole Foods in de VS. Hij heeft een koopaanbeveling.

Het aandeel Ahold Delhaize stond woensdag na zo'n twintig minuten handel 1,4 procent lager op 18,43 euro. Daarmee was het de sterkste daler in de 0,2 procent lagere AEX.