AMSTERDAM (AFN) - De cijfers van uitbater van optiekketens GrandVision laten vooral een gebrek aan consistentie zien. Dat schrijven marktvorsers van KBC Securities in een rapport over het bedrijf, dat met voorlopige cijfers naar buiten kwam. ING spreekt van zwakke resultaten.

Volgens KBC waren met name de onderliggende resultaten minder goed dan verwacht in het vierde kwartaal. GrandVision zag de omzet stijgen, maar werd daarbij vooruitgeholpen door overnames. Op eigen kracht viel de omzet lager uit dan een jaar eerder.

KBC wijst onder meer op de ongunstige timing van kerst in vergelijking met een jaar eerder. Een eerdere prognose over het bedrijfsresultaat in de periode van 140,2 miljoen euro is volgens KBC mogelijk iets te rooskleurig ingeschat. In plaats van een groei van 11 procent op jaarbasis, gaan de kenners uit van een stijging van 3 procent. Dat zou neerkomen op een ebitda van bijna 130 miljoen euro.

Hold-advies

Kenners van ING hadden op meer gerekend. De bank hield onder meer rekening met een stijging van de vergelijkbare verkopen. De bank erkent dat de vergelijkingsbasis voor GrandVision gelet op een jaar eerder moeilijk zou zijn. Het hield daarom al rekening met een bescheidenere groei ten opzichte van de gemiddelde verwachting van analisten.

KBC handhaafde zijn hold-advies met een koersdoel van 24 euro. ING hanteert een koopadvies met een koersdoel van 26,25 euro. Het aandeel GrandVision ging woensdag in de vroege handel 5,8 procent omlaag tot 19,78 euro.