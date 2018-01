ICT Group draagt nieuwe commissaris voor

Gepubliceerd op | Views: 415

BARENDRECHT (AFN) - ICT Group draagt Gina van der Werf voor als nieuwe commissaris. Aandeelhouders kunnen zich op 9 mei op de algemene aandeelhoudersvergadering uitspreken over de invulling van een vrijkomende plek in de raad van commissarissen.

Van der Werf is de topvrouw van First Dutch Innovations, een multinational die onder meer actief is op het gebied van certificering. Eerder was ze onder meer actief voor Priority Telecom en Liberty Global. Ze zal na haar aanstelling verantwoordelijk zijn voor beloningen en benoemingen.

ICT laat weten dat Jan Sinoo niet beschikbaar is voor herbenoeming in de raad van commissarissen. Hij is aan het einde van zijn tweede termijn.