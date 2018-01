Novartis dubt over afsplitsing oogzorgdivisie

Gepubliceerd op | Views: 401

BASEL (AFN/RTR/BLOOMBERG) - De Zwitserse farmaceut Novartis heeft nog geen beslissing genomen over het afsplitsen van oogzorgdivisie Alcon. Die tak groeide wel weer, maar Novartis wil dat Alcon een aantal solide kwartalen neerzet voordat een beslissing over de toekomst kan worden genomen. Dat gebeurt waarschijnlijk niet eerder dan de eerste helft van 2019.

In het vierde kwartaal van 2017 groeide de omzet van Novartis. Dat had het bedrijf grotendeels te danken aan twee belangrijke medicijnen: psoriasis-middel Cosentyx en hartmedicijn Entresto. Die groei was genoeg om de omzetdaling van enkele andere medicijnen tegen te gaan. Die oudere medicijnen hebben te lijden onder concurrentie van generieke middelen.

De nettowinst in de laatste drie maanden van 2017 ging zes procent omhoog naar 2,8 miljard dollar (2,3 miljard euro). De omzet groeide vijf procent naar 12,9 miljard dollar.

Novartis verwacht voor dit jaar veel van enkele nieuwe geneesmiddelen. Die moeten zorgen voor opnieuw een omzetgroei van tussen de 5 en 10 procent.