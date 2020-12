'VS werken aan nieuwe sancties tegen Nord Stream 2'

WASHINGTON (AFN) - De Verenigde Staten werken aan nieuwe sancties tegen bedrijven en investeerders die zijn betrokken bij de aanleg van de gaspijplijn Nord Stream 2 tussen Rusland en Duitsland. Dat meldden ingewijden aan persbureau Reuters. Volgens hen zouden de maatregelen een "fatale klap" aan het project kunnen uitdelen.

Bij Nord Stream 2 zijn veel bedrijven betrokken, onder meer olie- en gasconcern Shell. Wat de nieuwe sanctie precies inhouden en welke bedrijven worden geraakt, is nog niet duidelijk. Maar ze zouden al ergens in de komende weken aangekondigd kunnen worden.

Onlangs is de bouw van de omstreden gaspijplijn juist hervat. In december vorig jaar werden de werkzaamheden op het Deense eiland Bornholm nog stilgelegd nadat de Zwitserse eigenaar van twee bouwschepen het werk had neergelegd onder de Amerikaanse druk. Ook voerden de VS toen een wet in waardoor ze strenge economische sancties kunnen opleggen aan ondernemingen die zijn betrokken bij de aanleg.

Washington is tegen de pijpleiding, omdat Moskou daarmee meer invloed in West-Europa zou krijgen. Volgens de bronnen van Reuters worden de Amerikaanse zorgen gedeeld door zowel de Republikeinen als de Democraten. Het aanstaande vertrek van president Donald Trump uit het Witte Huis hoeft daarom niet het einde te betekenen van de Amerikaanse weerstand tegen de pijp. Ook Europese landen als Polen en Oekraïne zijn fel tegen Nord Stream 2. De Duitse regering stelt juist dat de gaspijplijn zorgt voor een directe en zekere energietoevoer.