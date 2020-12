Tussentijdse plussen op Amerikaanse beurzen

NEW YORK (AFN) - De Amerikaanse aandelenbeurzen stonden woensdag tijdens de middaghandel in New York op winst. Beleggers op Wall Street laten zich niet van de wijs brengen door alle onrust over het weigeren van president Donald Trump om zijn handtekening te zetten onder het coronasteunpakket dat door het Congres is goedgekeurd. Daarnaast kunnen de markten zich optrekken aan hoopgevende berichten over een in aantocht zijnd Brits-Europees handelsverdrag voor na de brexit in aantocht is.

De Dow-Jonesindex noteerde even na 19.30 uur (Nederlandse tijd) 0,9 procent op 30.281 punten. De brede S&P 500 steeg 0,6 procent tot 3709 punten en de technologiegraadmeter Nasdaq won 0,2 procent tot 12.831 punten.

Trump vraagt het Huis van Afgevaardigden en de Senaat om de waarde van de steuncheque voor de meeste Amerikanen te verhogen van 600 naar 2000 dollar en wil dat de "verspillende en onnodige elementen" uit de nota worden geschrapt. Eerder had het Witte Huis juist laten weten dat Trump zijn handtekening onder het steunpakket zou zetten. Nancy Pelosi, de Democratische voorzitter van het Huis van Afgevaardigden, liet in een reactie weten dat de Democraten akkoord gaan met een verhoging van de steuncheque naar 2000 dollar.

Koerssprong

Bij de bedrijven maakte Supernus Pharmaceuticals een koerssprong van ruim 17 procent dankzij positieve testresultaten met een middel tegen ADHD bij volwassenen.

Farmaceut Moderna kreeg er bijna 3 procent aan beurswaarde bij. Het vaccin tegen Covid-19 van Moderna heeft goedkeuring gekregen van de Canadese overheid. Het vaccin werd eerder al goedgekeurd in de VS. Maandag kregen daar de eerste mensen het toegediend. De Europese toezichthouder EMA wil op 6 januari een besluit nemen over het Moderna-vaccin, waarvan ook Nederland doses heeft besteld.

De euro was 1,2183 dollar waard, tegen 1,2199 dollar bij het slot van de Europese beurzen eerder op de dag. Een vat Amerikaanse olie werd 2,5 procent duurder op 48,19 dollar. Brentolie klom 2,4 procent in prijs tot 51,26 dollar per vat.