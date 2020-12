Topman Galapagos doneert aandelen aan Afrikaanse natuurparken

Leuk voor zijn eigen imago.

Echter 2 weken geleden wel gezorgd, vlak voor de bekendmaking van het niet toe laten van filgonitib in de VS samen met medebestuursleden voor een flinke verwatering van de waarde van de aandelen Galapagos door een nieuwe uitgifte van maar liefst 70925 nieuwe aandelen. Wat hij prive weg geeft, laat hem dat voor zich zelf houden. Als ceo zou het hem sieren ook rekening te houden met de mensen, die hun spaarcenten in zijn bedrijf investeren. Was een slechte timing voor de aandeelhouders het verzilveren van zijn warrants.