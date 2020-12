ICT Group koopt Barendrechts softwarebedrijf

ROTTERDAM (AFN) - Automatiseerder ICT Group koopt het Barendrechtse softwarebedrijf Yellow Star Solutions. Die onderneming biedt webgebaseerde oplossingen die realtime inzicht, toegang en controle bieden in toeleveringsketens. Er is geen overnamebedrag naar buiten gebracht.

Yellow Star heeft ongeveer tachtig medewerkers in dienst en is goed voor een jaaromzet van circa 8 miljoen euro. Het in 2009 opgerichte bedrijf is actief in dezelfde geografische markten als ICT. De afronding van de transactie zal naar verwachting begin januari plaatsvinden. Na de overname blijft Yellow Star zelfstandig opereren.