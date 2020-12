Hoop op brexitdeal helpt Europese beurzen vooruit

AMSTERDAM (AFN) - De Europese beurzen zijn woensdag met winsten de handel uitgegaan. Het sentiment onder beleggers werd gesteund door berichten dat er dan toch eindelijk een Brits-Europees handelsverdrag voor na de brexit in aantocht is. Mogelijk kan er later op de dag al een overeenkomst worden aangekondigd.

De AEX-index in Amsterdam eindigde 0,8 procent hoger op 622,42 punten. De MidKap won 0,6 procent tot 932,08 punten. De beursgraadmeters in Londen, Parijs en Frankfurt dikten tot 1,3 procent aan. Nadat het brexitnieuws naar buiten kwam veerden de graadmeters op. Ook ging de koers van het Britse pond tussentijds duidelijk omhoog.

Verschillende Britse kranten meldden dat een akkoord in zicht is. Er zou nog over de laatste twistpunten worden gepraat, maar het zou een "kwestie van vandaag of morgen aankondigen" zijn. Persbureau Reuters meldde bovendien dat lidstaten van de Europese Unie voorbereidingen treffen om de gemaakte afspraken na de jaarwisseling toe te passen.

Mutatie coronavirus

Onlangs kregen het beurssentiment nog een flinke knauw door de ophef over een Britse mutatie van het coronavirus. Inmiddels is duidelijk dat de bestaande coronavaccins ook werken tegen de nieuwe virusvariant. De grens tussen het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk is ook weer open voor vrachtverkeer. Ook het vliegverkeer, treinverkeer via de Kanaaltunnel en veerboten zijn weer toegestaan voor noodzakelijke reizen. Daarnaast reageerden de markten op de weigering van de Amerikaanse president Donald Trump om het coronasteunpakket te ondertekenen. Trump wil meer steun voor de Amerikanen.

De Amsterdamse hoofdfondsen werden aangevoerd door winkelvastgoedbedrijf Unibail-Rodamco-Westfield, dat 4,4 procent won. Ook ABN AMRO was in trek, met een een plus van 3,9 procent. Maaltijdbestelbedrijf Just Eat Takeaway was de sterkste daler met een verlies van 1,4 procent.

MidKap

In de MidKap kreeg Pharming er 0,2 procent bij. De aandelen van het Nederlandse biotechnologiebedrijf konden woensdag voor het eerst worden verhandeld op de Amerikaanse technologiebeurs Nasdaq. Luchtvaartcombinatie Air France-KLM steeg 4,5 procent, na de hervatting van het vliegverkeer met het Verenigde Koninkrijk. IAG, het moederbedrijf van British Airways, won meer dan 6 procent in Londen.

De euro was 1,2199 dollar waard, tegen 1,2167 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie werd 2,9 procent duurder op 48,37 dollar. Brentolie klom 2,8 procent in prijs tot 51,50 dollar per vat.