Verkoop nieuwe woningen VS flink omlaag

WASHINGTON (AFN/BLOOMBERG) - De verkoop van nieuwbouwwoningen in de Verenigde Staten is in november sterk gedaald. Volgens het Amerikaanse ministerie van Handel nam de verkoop op maandbasis met 11 procent af. Economen gingen in doorsnee uit van een daling van slechts 0,4 procent.

De verkoop kwam uit op 841.000 woningen gemeten op jaarbasis, nadat een maand eerder nog 945.000 woningen werden verkocht. Het cijfer over oktober werd herzien nadat eerder nog 999.000 verkochte woningen waren gemeld. De Amerikaanse woningmarkt profiteert onder meer van de lage hypotheekrente.