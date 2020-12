AkzoNobel breidt uit op Amerikaanse markt voor jachtcoatings

AMSTERDAM (AFN) - Verfmaker AkzoNobel breidt uit op de Noord-Amerikaanse markt voor jachtcoatings door de overname van New Nautical Coatings. Dat is de eigenaar van het premiummerk Sea Hawk. Financiële details worden niet bekendgemaakt.

Het in 1978 opgerichte bedrijf is volgens AkzoNobel een van de topspelers op het gebied van jachtcoatings in Noord-Amerika. De onderneming heeft onder meer een productielocatie in Florida. De verkooptak richt zich vooral op Noord-Amerika, maar ook op het Caribisch gebied, Azië en Australië. "Noord-Amerika is een sleutelregio voor onze Yacht Coatings-activiteiten - het is de grootste Yacht Coatings-markt ter wereld - dus dit is een uitstekende deal die perfect aansluit bij onze activiteiten en die uitstekende groeimogelijkheden biedt", zegt AkzoNobel-topman Thierry Vanlancker.