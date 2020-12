Hogere opening op Wall Street

NEW YORK (AFN) - De aandelenbeurzen in New York zijn woensdag met kleine winsten geopend. Beleggers op Wall Street verwerken de weigering van president Donald Trump om zijn handtekening te zetten onder het coronasteunpakket dat door het Congres is goedgekeurd. Daarnaast zijn er cijfers over onder meer de wekelijkse uitkeringsaanvragen en de consumentenbestedingen in de Verenigde Staten.

De Dow-Jonesindex noteerde kort na opening een plus van 0,6 procent op 30.197 punten. De brede S&P 500 steeg 0,4 procent tot 3701 punten en de technologiegraadmeter Nasdaq won 0,1 procent tot 12822 punten.

Trump vraagt het Huis van Afgevaardigden en de Senaat om de waarde van de steuncheque voor de meeste Amerikanen te verhogen van 600 naar 2000 dollar en wil dat de "verspillende en onnodige elementen" uit de nota worden geschrapt. Eerder had het Witte Huis juist laten weten dat Trump zijn handtekening onder het steunpakket zou zetten. Nancy Pelosi, de Democratische voorzitter van het Huis van Afgevaardigden, liet in een reactie weten dat de Democraten akkoord gaan met een verhoging van de steuncheque naar 2000 dollar.

Uitkeringsaanvragen

De uitkeringsaanvragen gingen vorige week voor het eerst in drie weken omlaag. De afname was ook veel sterker dan verwacht. Wel blijven de cijfers hoog door de problemen op de Amerikaanse arbeidsmarkt vanwege de coronacrisis. Verder namen de Amerikaanse consumentenbestedingen in november sterker af dan verwacht. Door de coronacrisis en de zwakte op de arbeidsmarkt zijn Amerikanen terughoudender met het uitgeven van geld.

Bij de bedrijven maakte Supernus Pharmaceuticals een koerssprong van ruim 13 procent dankzij positieve testresultaten met een middel tegen ADHD bij volwassenen.