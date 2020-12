Consumentenuitgaven VS nemen af

WASHINGTON (AFN) - De consumentenbestedingen in de Verenigde Staten zijn in november met 0,4 procent gedaald op maandbasis. Dat maakte het Amerikaanse ministerie van Handel bekend. Door de coronacrisis en de zwakte op de arbeidsmarkt zijn Amerikanen terughoudender met het uitgeven van geld.

Economen hadden in doorsnee op een daling van 0,2 procent gerekend. In oktober klommen de bestedingen met een herziene 0,3 procent. De persoonlijke inkomens van Amerikaanse consumenten daalden in november met 1,1 procent.