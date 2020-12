Europese beurzen zetten herstel voort

AMSTERDAM (AFN) - De meeste Europese aandelenbeurzen gingen woensdag licht omhoog. Het herstel van de koersdreun die de virusmutatie aan het begin van de week veroorzaakte, werd daarmee voortgezet. De hoop dat de bestaande coronavaccins ook werken tegen de nieuwe virusvariant bood steun aan de handel. Daarnaast verwerkten de markten de weigering van de Amerikaanse president Donald Trump om het coronasteunpakket te ondertekenen. Trump wil meer steun voor de Amerikanen.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde rond het middaguur 0,5 procent hoger op 620,37 punten. De MidKap won 0,3 procent tot 929,38 punten. De beursgraadmeters in Frankfurt en Parijs dikten tot 0,8 procent aan.

De FTSE-index in Londen verloor 0,2 procent. De grens tussen het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk is weer open voor vrachtverkeer. Vrachtwagens worden toegelaten als de inzittenden negatief zijn getest op corona. Ook het vliegverkeer, treinverkeer via de Kanaaltunnel en veerboten zijn weer toegestaan voor noodzakelijke reizen. De Franse grens werd zondag gesloten vanwege de virusmutatie in het Verenigd Koninkrijk.

Galapagos

Biotechnoloog Galapagos en winkelvastgoedfonds Unibail-Rodamco-Westfield gingen aan kop in de AEX, met winsten van ruim 2 procent. Maaltijdbestelbedrijf Just Eat Takeaway voerde de schaarse dalers aan met een verlies van 0,6 procent.

In de MidKap was Pharming de grootste stijger met een plus van dik 5 procent. De aandelen van het Nederlandse biotechnologiebedrijf kunnen woensdag voor het eerst worden verhandeld op de Amerikaanse technologiebeurs Nasdaq. Luchtvaartcombinatie Air France-KLM steeg 2,9 procent, na de hervatting van het vliegverkeer met het Verenigde Koninkrijk. IAG, het moederbedrijf van British Airways, won 1,9 procent in Londen.

SBM Offshore

SBM Offshore won 0,2 procent. De maritiem oliedienstverlener heeft het contract met olie- en gasconcern Shell (plus 1,4 procent) voor de verhuur van een productie- en opslagschip (FPSO) met vijf jaar verlengd. Ook verwacht SBM verschillende verhuurcontracten met de Amerikaanse oliereus ExxonMobil te verlengen.

In Frankfurt behoorde Daimler tot de sterkste stijgers met een winst van 2,7 procent. De Duitse eigenaar van Mercedes wil volgens zakenkrant Handelsblatt zijn vrachtwagenactiviteiten apart naar de beurs brengen.

De euro was 1,2181 dollar waard, tegen 1,2167 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie werd 0,1 procent duurder op 47,08 dollar. Brentolie klom 0,2 procent in prijs tot 50,15 dollar per vat.