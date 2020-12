AEX verder omhoog na coronadreun

AMSTERDAM (AFN) - De Amsterdamse aandelenbeurs zette woensdag het herstel voort, na de koersdreun die de virusmutatie aan het begin van de week veroorzaakte. Ook de meeste andere Europese beursgraadmeters gingen verder omhoog. Beleggers verwerkten de weigering van de Amerikaanse president Donald Trump om het coronasteunpakket dat door het Amerikaanse parlement is goedgekeurd te ondertekenen. Trump noemt het pakket "een schande" en wil een hogere steuncheque voor de meeste Amerikanen.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde in de ochtendhandel 0,4 procent hoger op 619,73 punten. De MidKap klom ook 0,4 procent, tot 929,89 punten. De beurzen in Frankfurt en Parijs stegen tot 0,6 procent.

De hoofdindex in Londen daalde een fractie. In de Britse kustplaats Dover gaat de haven weer open voor vrachtwagens naar Frankrijk, na het akkoord tussen de twee landen over het grensverkeer. Vrachtwagens worden in Frankrijk weer toegelaten als de inzittenden negatief zijn getest op corona. De Franse grens werd zondag gesloten vanwege de virusmutatie in het Verenigd Koninkrijk.

Unibail-Rodamco-Westfield

Koploper in de AEX was winkelvastgoedfonds Unibail-Rodamco-Westfield met een winst van 2 procent. Maaltijdbestelbedrijf Just Eat Takeaway voerde de schaarse dalers aan met een verlies van 0,6 procent.

In de MidKap was luchtvaartcombinatie Air France-KLM de grootste stijger met een plus van dik 4 procent. Koffieconcern JDE Peet's sloot de rij met een min van 0,8 procent. Pharming steeg 1,5 procent. De aandelen van het Nederlandse biotechnologiebedrijf kunnen woensdag voor het eerst worden verhandeld op de Amerikaanse technologiebeurs Nasdaq. Het bedrijf maakte in oktober bekend een notering op Wall Street te willen.

SBM Offshore

SBM Offshore won 1 procent. De maritiem oliedienstverlener heeft het contract met olie- en gasconcern Shell (plus 0,7 procent) voor de verhuur van een productie- en opslagschip (FPSO) met vijf jaar verlengd. Verder verwacht SBM verschillende FPSO's die voor de kust van Guyana werken voor ExxonMobil ook langer te kunnen verhuren. Basic-Fit klom 0,5 procent. De sportscholenuitbater, die wordt getroffen door de lockdown, is met zijn banken soepeler regels voor zijn leenfaciliteit overeengekomen.

De euro was 1,2180 dollar waard, tegen 1,2167 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie daalde 0,7 procent tot 46,67 dollar. Brentolie kostte 0,6 procent minder op 49,78 dollar per vat.