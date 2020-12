Basic-Fit spreekt versoepeling regels leenfaciliteit af

quote: FlashHenk schreef op 23 december 2020 09:11:

Sportscholen dicht. Aandeel noteert 10% onder het pre-corona niveau. Logisch toch?

Als je rekening houdt met de 10% verwaterende flitsemissie van halverwege dit jaar zien beleggers dus nog steeds hetzelfde toekomstperspectief; daarbij wordt de schade door Corona, de vertraagde uitrol van nieuwe vestigingen volgens het 30% ROI "gegarandeerd"-programma (uiteraard exclusief "eenmalige" afschrijvingen die vast nog gaan komen) gecompenseerd door de aanhoudende inflatie m.b.t. waardering van groeibedrijven.De mogelijkheid dat zoiets als Corona zich in de toekomst nog eens voordoet, het feit dat velen thuis hun eigen gym hebben ingericht en het buitensporten hebben ontdekt wordt daarbij voor het gemak genegeerd.Best optimistisch zou ik zeggen, maar in deze markt inderdaad erg logisch.Ik had eigenlijk verwacht dat het aandeel op dit supergoede nieuws inmiddels wel 10% hoger zou staan;)Overigens geen positie of intentie daartoe.