'Beurzen verwerken afwijzing steunpakket door Trump'

quote: Wolff in schaapskleren schreef op 23 december 2020 09:46:

Alleen de vlucht voorwaarts lijkt nog te kunnen (steeds meer geld printen). Zolang iedereen dat accepteert zonder inflatie is er weinig aan de hand. Ze noemen het ook wel MMT. Het enige is: als er wel inflatie gaat komen, moeten de rentes omhoog en dat over deze schuldniveaus. Dan gaat er een klap komen. Maar voorlopig lekker feesten op het gratis geld en hopen dat de inflatie laag blijft!

Inflatie mag er niet komen. Niet voor niets is inflatie daarom een streng geregisseerd begrip. En zijn de elementen die in de inflatie cijfers worden meegenomen streng gemanipuleerd. Alleen de primaire levensbehoeften en wegwerp-consumptieproducten mogen er in. Daarvan is namelijk onbeperkt aanbod, en gelijk blijvende vraag, waardoor de prijzen niet hard oplopen. Alle andere goederen waar de voorraad eindig van is, of welke niet onmiddellijk kunnen worden bijgeproduceerd, stijgen gigantisch in prijs. Of dat nu is metaal, woningen, aandelen, bitcoin, kunst, of een stuk toiletpapier gebruikt door Napoleon Bonaparte: alles wat beperkt is stijgt gigantisch in prijs EN wordt vakkundig buiten de inflatiecijfers gehouden. Zo niet dan stort het systeem in. Eigenlijk is het feit dat inflatie de primaire levensbehoeften nog niet raakt een compliment aan centrale banken, die kennelijk anno 2020 eindelijk precies weten hoe ze vakkundig het volk kunnen oplichten en verarmen zonder dat dat in opstand komt. De focus zal dus blijven liggen op het goedkoop houden van levensbehoeften en frivoliteiten, met andere woorden brood en spelen.