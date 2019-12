Wall Street zet recordreeks voort

Gepubliceerd op | Views: 338

NEW YORK (AFN) - De Amerikaanse aandelenbeurzen zijn maandag wederom met recordstanden gesloten. Daarmee zetten ze de lijn van eind vorige week voort toen de beursgraadmeters hun records steeds hoger zetten. Beleggers verwerkten het nieuws dat China de importheffingen op honderden soorten goederen verlaagt. Daarnaast stond Boeing in de schijnwerpers na het bericht dat Boeing topman Dennis Muilenburg heeft ontslagen.

De Dow-Jonesindex eindigde 0,3 procent hoger op 28.551,53 punten. De bredere S&P 500-index steeg 0,1 procent tot 3224,01 punten en schermenbeurs Nasdaq dikte 0,2 procent aan tot 8945,65 punten.

Onder meer varkensvlees, een aantal soorten geneesmiddelen en verschillende componenten voor smartphones staan op de genoemde lijst van de Chinese overheid. Ook keken beleggers naar de voortgang in het Chinees-Amerikaanse handelsconflict. De Amerikaanse president Donald Trump liet in het weekend weten dat het fase 1-akkoord "op zeer korte termijn" wordt ondertekend.

Tesla

Boeing kreeg er bijna 3 procent aan beurswaarde bij. Volgens de vliegtuigbouwer is het vertrek van Muilenburg nodig om het vertrouwen in het bedrijf te herstellen. Dat liep een flinke deuk op door de problemen met de 737 MAX. Toestellen van dat type staan al sinds maart aan de grond, nadat binnen vijf maanden twee dodelijke crashes met het model waren gebeurd.

Tesla eindigde ruim 3 procent hoger. De maker van elektrische auto's sloot naar verluidt een kredietfaciliteit van ruim 1,4 miljard dollar af bij vier Chinese banken. Tussentijds oversteeg het aandeel voor het eerst de prijs van 420 dollar. Voor topman Elon Musk was dit reden om opnieuw een Twitter-grapje de wereld in te sturen. Zonder dit expliciet te zeggen refereerde hij aan een eerdere tweet uit 2018 waarin hij aangaf dat hij het bedrijf bij een prijs van 420 dollar per aandeel van de beurs wilde halen. Die 'grap' kwamen hem en zijn bedrijf destijds duur te staan. Musk en Tesla moesten van beurswaakhond SEC ieder een boete van 20 miljoen dollar betalen.

De euro was 1,1092 dollar waard, net als bij het sluiten van de Europese beurzen eerder op de dag. Een vat Amerikaanse olie werd 0,4 procent duurder op 60,68 dollar. Brentolie steeg 0,7 procent in prijs tot 66,59 dollar per vat.