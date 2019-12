Onderzoek naar mogelijke nepverkopen bij BMW

Gepubliceerd op | Views: 611

NEW YORK (AFN/BLOOMBERG) - Autoconcern BMW wordt door de Amerikaanse beurswaakhond SEC onder de loep genomen in verband met de wijze waarop bepaalde verkopen van auto's zijn gerapporteerd. Dat heeft het Duitse concern bevestigd na berichtgeving door The Wall Street Journal. BMW stelt volledig mee te werken aan het onderzoek.

Eerder kreeg branchegenoot Fiat Chrysler ook al een dergelijk onderzoek voor de kiezen. Dat resulteerde in september in een boete van 40 miljoen dollar omdat er sprake zou zijn geweest van frauduleuze praktijken. Volgens de toezichthouder misleidde de Italiaans-Amerikaanse autofabrikant jarenlang beleggers door verkoopcijfers op te blazen. Dat gebeurde door autodealers te betalen voor het in de boeken zetten van nepverkopen.