AMERSFOORT (AFN) - Grootaandeelhouder Reggeborgh heeft zijn bod op bouwbedrijf VolkerWessels officieel gelanceerd. Daarbij is de geboden prijs vastgesteld op 21,92 euro per aandeel. Dat is gelijk aan de eerder aangekondigde prijs van 22,20 euro per aandeel waarbij het eind november uitgekeerde interim-dividend was meegeteld.

Aandeelhouders hebben tot en met 28 februari de tijd om hun stukken aan te melden. VolkerWessels houdt op 17 februari nog een buitengewone aandeelhoudersvergadering. Dan zullen de plannen van Reggeborgh nader worden besproken. Het bestuur en de commissarissen van de onderneming steunen het bod en de ondernemingsraad heeft een positief advies gegeven. Afronding van de transactie wordt voorzien in het eerste kwartaal van volgend jaar.

Reggeborgh heeft de acceptatiedrempel voor het bod op 95 procent gelegd. Dit niveau wordt mogelijk nog verlaagd naar 85 procent, als de aandeelhouders van VolkerWessels op 17 februari akkoord gaan met een voorstel daarover. Reggeborgh heeft nu 71,96 procent van het bouwbedrijf in handen. Maandag heeft het investeringsfonds van de familie Wessels nog 229 aandelen bijgekocht voor een gemiddelde prijs van 21,90 euro per stuk.

Reggeborgh wil VolkerWessels van de beurs halen. Dat zou niet de eerste keer zijn. In 1989 kreeg VolkerWessels voor het eerst een beursnotering en in 2003 verdween het bedrijf weer van beurs toen Reggeborgh het overnam. Later verkocht het investeringsfonds een deel van VolkerWessels, maar beetje bij beetje kwam het bouwbedrijf weer in de oude vertrouwde handen. Twee jaar geleden besloot Reggeborgh ongeveer een derde van de aandelen VolkerWessels opnieuw naar de beurs te brengen. De opbrengst wilde het investeringsfonds gebruiken om het familiekapitaal meer te gaan spreiden. Nu probeert de familie Wessels dus toch weer de volledige controle over het bouwbedrijf in handen te krijgen.