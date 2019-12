Groen licht statutenwijziging Retail Estates

Gepubliceerd op | Views: 39

TERNAT (AFN) - De aandeelhouders van Retail Estates zijn op een buitengewone aandeelhoudersvergadering akkoord gegaan met een statutenwijziging bij het winkelvastgoedfonds. Hierdoor wordt het mogelijk voor het bedrijf om transacties vlot geheel of gedeeltelijk met de uitgifte van nieuwe aandelen te financieren.

Retail Estates meldt verder dat het onlangs de laatste 50 procent van de aandelen van Blovan die het bedrijf nog niet in bezit had, verworven heeft . Die vennootschap is eigenaar van een semilogistiek gebouw in Wetteren dat grenst aan het retailpark Frunpark van Retail Estates. De bijkomende investering bedraagt 2 miljoen euro.

Retail Estates is daarnaast overgegaan tot het samenvoegen van meerdere vastgoedvennootschappen, waaronder Textiel d’Eer, Viafobel en Mons LGP 2. Dit moet het financieel en administratief beheer van de vastgoedportefeuille vereenvoudigen. Er zijn hierbij geen nieuwe aandelen uitgegeven.