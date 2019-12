Aandeel Boeing in de lift na vertrek topman

Gepubliceerd op | Views: 546 | Onderwerpen: luchtvaart

NEW YORK (AFN/RTR) - Boeing staat maandag in de schijnwerpers op de beurzen in New York. Beleggers zetten het aandeel ruim 3 procent hoger na het bericht dat topman Dennis Muilenburg per direct opstapt. Volgens de vliegtuigbouwer is zijn vertrek nodig om het vertrouwen in het bedrijf te herstellen. Dat liep een flinke deuk op door de problemen met de 737 MAX.

De Amerikaanse aandelenbeurzen zijn over de gehele linie met kleine winsten aan de handel begonnen. Daarmee zetten ze de lijn van eind vorige week voort toen de beursgraadmeters hun records steeds hoger zetten. De Dow-Jonesindex noteerde kort na de openingsbel 0,3 procent hoger op 28.554 punten. De bredere S&P 500-index steeg 0,2 procent tot 3227 punten en schermenbeurs Nasdaq dikte 0,3 procent aan tot 8948 punten

Handelaren verwerken het nieuws dat China de importheffingen op honderden soorten goederen verlaagt. Onder meer varkensvlees, een aantal soorten geneesmiddelen en verschillende componenten voor smartphones staan op die lijst. Ook kijken beleggers naar de voortgang in het Chinees-Amerikaanse handelsconflict. De Amerikaanse president Donald Trump liet in het weekeinde weten dat het fase 1-akkoord "op zeer korte termijn" wordt ondertekend.

Tesla noteerde in de eerste handelsminuten een plus van bijna 2 procent. De maker van elektrische auto's sloot naar verluidt een kredietfaciliteit van ruim 1,4 miljard dollar af bij vier Chinese banken.