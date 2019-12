'Wall Street op voor nieuwe plussen'

quote: Kaviaar schreef op 23 dec 2019 om 17:19:

Dasokwat,



Geholpen door de fed en Obama in het verleden, forse belastingverlaging doorgevoerd en de staatsschuld enorm op doen lopen en de belegger maar maandenlang gijzelen met een deal.

Qua politiek blijft het een 0.

Met alle landen ruzie maken, daarvoor heeft hij een 10!

De “vertegenwoordiger” van het Amerikaanse volk.



De verdeeldheid in Amerika is nog nooit zo groot geweest met deze man aan het roer.

Dat zegt genoeg.

Kom zelf eens met cijfers onder welke president is de VS schuld geexplodeerd obama of Trump ?Trump is geen kontelikker , en vertelt het iedereen recht voor zijn raap, dat pikkies als Trudeax of Macron daar niet tegen kunnen , is hun zaak.Ondanks dat heeft hij met niet 1 land ruzie.Wacht maar op de verkiezingen in 2020, dan zul je zien dat het amerikaanse volk houdt van hun held.Dat nancy en hillary voor schut staanMaar als je kennis niet verder strekt dan de Nederlandse media of NU.nl, dan zeg je zulke vreemde dingen