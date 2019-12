'Wall Street op voor nieuwe plussen'

Gepubliceerd op | Views: 203

NEW YORK (AFN/RTR) - De Amerikaanse aandelenbeurzen op Wall Street maken zich op voor een hogere opening. Daarmee zetten ze de lijn van eind vorige week voort toen de beursgraadmeters hun records steeds hoger zetten.

Handelaren verwerken het nieuws dat China de importheffingen op honderden soorten goederen verlaagt. Onder meer varkensvlees, een aantal soorten geneesmiddelen en verschillende componenten voor smartphones staan op die lijst. Ook kijken beleggers naar de voortgang in het Chinees-Amerikaanse handelsconflict. De Amerikaanse president Donald Trump liet in het weekeinde weten dat het fase 1-akkoord "op zeer korte termijn" wordt ondertekend.

De handelsweek op Wall Street is overigens een korte. Dinsdag wordt een halve dag gehandeld, op Eerste Kerstdag zijn de beurzen helemaal gesloten. In tegenstelling tot veel Europese beurzen gaan de Amerikaanse handelaren donderdag weer gewoon aan de slag.

Kerstsfeer

Qua bedrijfsnieuws is het in de Verenigde Staten rustig. Ook daar is de kerstsfeer al toegeslagen. Tesla stond nog wel in de belangstelling. De maker van elektrische auto's sloot een naar verluidt een kredietfaciliteit van ruim 1,4 miljard dollar af bij vier Chinese banken.

Oliebedrijf Apache staat voorbeurs flink hoger nadat de onderneming bekendmaakte samen met het Franse Total een project in Suriname te gaan ontwikkelen. ExxonMobil maakte een olievondst in Guyaan bekend.

Duurzame goederen

Bij data-analysebedrijf Nielsen vertrekt financieel en operationeel directeur David Anderson nog dit jaar. Het bedrijf zei verder vast te houden aan de prognoses voor dit jaar.

Ook is er nog wat macro-economisch nieuws. De orders voor duurzame goederen daalden onverwacht. Na de openingsbel volgen ook nog cijfers over de verkoop van nieuwe woningen.

De Dow-Jonesindex sloot vrijdag 0,3 procent hoger op 28.455,09 punten. De bredere S&P 500-index steeg 0,5 procent tot 3221,22 punten en schermenbeurs Nasdaq dikte 0,4 procent aan tot 8924,96 punten. Voor de drie belangrijke beursgraadmeters waren dat opnieuw recordstanden.