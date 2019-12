Gepubliceerd op | Views: 235

PEKING (AFN) - De Chinese webwinkel JD.com denkt naar verluidt na over een beursgang van zijn logistieke tak. Het bedrijf zou daarover gesprekken voeren met banken, zo meldt persbureau Reuters op basis van bronnen. De beursgang zou 8 miljard tot 10 miljard dollar moeten opleveren en aan de divisie een prijskaartje van 30 miljard dollar hangen.

De gang naar de beurs zou ofwel in New York, ofwel in Hongkong moeten gebeuren, al wordt over timing en plaats van handelen nog altijd gesproken. Het geld van de beursgang wordt gebruikt voor het verder uitbreiden van de magazijnen, mogelijk door overnames, aldus de bronnen.

JD.com wilde tegen Reuters niet op de geruchten reageren.