'SBM toont stiptheid met FPSO Liza'

aanvulling voor Ron Kerstens(ABM FN-Dow Jones) SBM Offshore heeft gemeld dat FPSO Liza op 20 december de eerste olie heeft geproduceerd en nu officieel verhuurd is. Dit maakte de Nederlandse oliedienstverlener maandag voorbeurs bekend.Liza is gestationeerd ongeveer 200 kilometer voor de kust van Guyana.De FPSO wordt gehuurd door ExxonMobil, Hess Guyana Exploration en het Chinese CNOOC.Door: ABM Financial News.Redactie: +31(0)20 26 28 999