AMSTERDAM (AFN) - Productie- en opslagschip (FPSO) Liza Destiny van SBM Offshore is vrijdag in werking gesteld en is nu formeel te huur. Volgens kenners van KBC Securities heeft de maritiem dienstverlener vooral aangetoond dat het project binnen de gestelde termijn is voltooid.

Tussen de ontwerpfase en de afronding van de FPSO zat circa drie jaar. KBC wijst erop dat de ingebruikname nog voor de jaarwisseling aantoont dat SBM het vermogen heeft om projecten op tijd te leveren. In de sector komt het veelvuldig voor dat deadlines worden gemist.

KBC handhaaft zijn koopadvies met een koersdoel van 22 euro. Het aandeel SBM noteerde kort na de openingsbel op maandag 0,2 procent hoger 16,23 euro.