Koerssprong Curetis op Damrak

AMSTERDAM (AFN) - Het aandeel Curetis zat maandag in de lift op het Damrak na positief nieuws over een middel van het biotechnologiebedrijf. De Europese beurzen lieten weinig beweging zien. Beleggers verwerkten de nieuwe recordstanden op Wall Street en hielden de blik gericht op ontwikkelingen rond de zogeheten eerste fase van een handelspact tussen de Verenigde Staten en China.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde in de ochtendhandel 0,2 procent lager op 607,99 punten. De MidKap bleef vlak op 907,64 punten. De beurzen in Parijs en Londen daalden 0,2 procent. Frankfurt stond onveranderd.

Curetis maakte een koerssprong van bijna 37 procent op de lokale markt. Het biotechnologiebedrijf heeft goedkeuring gekregen van de Amerikaanse toezichthouder FDA voor bepaalde toepassingen voor zijn diagnosesysteem Unyvero. De commerciële lancering in de VS word in het eerste kwartaal van volgend jaar verwacht.

Grootste daler bij de hoofdfondsen op het Damrak was betaalbedrijf Adyen met een verlies van 1,1 procent. Chemicaliëndistributeur IMCD voerde de stijgers aan met een winst van 0,4 procent. ArcelorMittal daalde 0,3 procent. Het staalbedrijf verkoopt de helft van zijn transportdochter Global Chartering aan DryLog.

Techinvesteerder Prosus, die promoveerde naar de AEX-index, daalde 0,7 procent. De dochteronderneming van het Zuid-Afrikaanse media- en techbedrijf Naspers nam de plaats in van maaltijdbestelsite Takeaway (plus 1 procent), die degradeerde naar de MidKap. Navigatiebedrijf TomTom (min 0,6 procent) verschoof van de MidKap naar de SmallCap-index.

Avantium won 1,5 procent. De ontwikkelaar van onder meer duurzaam plastic heeft in Bart Welten een nieuwe financieel directeur gevonden. Hij volgt Frank Roerink op. In Frankfurt klom BASF 0,1 procent. Het Duitse chemieconcern heeft een divisie voor chemicaliën die worden gebruikt in bouwmaterialen, verkocht aan de Amerikaanse investeerder Lone Star Funds voor ruim 3 miljard euro.

De euro was 1,1083 dollar waard tegen 1,1074 dollar op vrijdag. Een vat Amerikaanse olie daalde 0,5 procent in prijs tot 60,16 dollar. Brentolie kostte 0,4 procent minder op 65,88 dollar per vat.