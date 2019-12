Tencent wil miljarden pompen in Europa

quote: Knight V schreef op 23 dec 2019 om 09:13:

Leuke reklame voor NL.....

Vooral Duitsland wordt door Tencent als een veelbelovende cloudmarkt bestempeld.





Dat heeft NL weer mooi geregeld.

Grootste en beste chip producent in de wereld (ASML), Google Cloud in Eemshaven en bij de chinezen staan de duitsers op de kaart.



Applaus voor groenlinks commentaar door de Chinezen af te kraken door Klaver bezoek.





dit Chinese regime koopt (via Chinese 'private' en staatsondernemingen) soms voor een bodemprijs strategische (technologie, ICT, voeding, Chemie ) bedrijven en strategische infrastructuur. Ze halen de krenten uit de pap in Duitsland , Griekenland en Zuid-Europese landen. Of wij op langere termijn blij mee moeten zijn met deze 'investeringen'. is vraag 2.. Het is igv onszelf aan te rekenen. De Europese droom, van een krachtig (politiek eensgezind) europa is helaas ver van de waarheid. In de praktijk verzwakken de Europese landen elkaar. imet name in economisch opzicht.Duitsland/ Noord-Europa heeft verloren miljarden aan Griekenland, en andere Zuid-Europese landen. Ondertussen ' investeert' China '' miljarden in Griekse en Portugese , Italiaanse havens en infrastructuur