'AEX begint lager aan korte kerstweek'

AMSTERDAM (AFN) - De aandelenbeurs in Amsterdam zal maandag naar verwachting iets lager beginnen aan de korte kerstweek. Ook de andere Europese beurzen lijken met kleine koersuitslagen te openen. De financiële markten zijn woensdag en donderdag gesloten vanwege de kerstdagen. Dinsdag zijn de meeste beurzen een halve dag open.

Aan het handelsfront verklaarde president Donald Trump afgelopen zondag dat de Verenigde Staten en China binnenkort de zogeheten fase 1 van een handelspact zullen ondertekenen. De fase 1-deal werd eerder deze maand aangekondigd als onderdeel van een poging om een einde te maken aan de maandenlange handelsoorlog die tussen beide landen woedt. China kondigde aan per 1 januari de importtarieven op meer dan 850 producten te verlagen.

Op het Damrak promoveert techinvesteerder Prosus maandag naar de AEX-index. De dochteronderneming van het Zuid-Afrikaanse media- en techbedrijf Naspers neemt de plaats in van maaltijdbestelsite Takeaway, die degradeert naar de MidKap. Navigatiebedrijf TomTom verschuift van de MidKap naar de SmallCap-index.

Avantium

Curetis liet weten goedkeuring te hebben gekregen van de Amerikaanse toezichthouder FDA voor bepaalde toepassingen voor zijn diagnosesysteem Unyvero. De biotechnoloog mag daardoor de zogeheten Respiratory Tract Cartridge ook gebruiken voor het herkennen van een soort longontsteking. De commerciële lancering in de VS word in het eerste kwartaal van volgend jaar verwacht.

Avantium heeft in Bart Welten een nieuwe financieel directeur gevonden. Hij volgt Frank Roerink op, waarvan het vertrek bij de ontwikkelaar van onder meer duurzaam plastic al in de zomer was aangekondigd. Welten werkte lang bij DSM waar hij onder meer financieel eindverantwoordelijke was bij een aantal divisies van het speciaalchemiebedrijf.

Olie

In Frankfurt staat BASF in de schijnwerpers. Het Duitse chemieconcern heeft een divisie voor chemicaliën die worden gebruikt in bouwmaterialen, verkocht aan de Amerikaanse investeerder Lone Star Funds. Met de overname is ruim 3 miljard euro gemoeid. Het bedrijf doet de divisie van de hand omdat het zich wil richten op activiteiten die meer winst opleveren.

De Europese beurzen sloten vrijdag hoger. De AEX-index won 0,6 procent tot 609,26 punten en de MidKap klom 0,1 procent tot 907,49 punten. Londen steeg 0,1 procent. De beurzen in Parijs en Frankfurt dikten 0,8 procent aan. Wall Street ging met nieuwe recordstanden het weekeinde in. De Dow-Jonesindex eindigde 0,3 procent hoger op 28.455,09 punten. De bredere S&P 500-index steeg 0,5 procent en schermenbeurs Nasdaq won 0,4 procent.

De euro was 1,1084 dollar waard tegen 1,1074 dollar op vrijdag. Een vat Amerikaanse olie daalde 0,5 procent in prijs tot 60,15 dollar. Brentolie kostte 0,4 procent minder op 65,90 dollar per vat.