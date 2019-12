Bart Welten nieuwe financieel directeur Avantium

Gepubliceerd op | Views: 13

AMSTERDAM (AFN) - Avantium heeft in Bart Welten een nieuwe financieel directeur gevonden. Hij volgt Frank Roerink op, waarvan het vertrek bij de ontwikkelaar van onder meer duurzaam plastic al in de zomer was aangekondigd.

Welten brengt de nodige ervaring in de sector met zich mee. Hij werkte lang bij DSM waar hij onder mee financieel eindverantwoordelijke bij een aantal divisies van het speciaalchemiebedrijf. Ook was hij financieel topman van een samenwerkingsverband tussen DSM en Sinochem in Singapore.

Bij de aankondiging van het vertrek van Roerink legde Avantium uit dat het bedrijf een nieuwe fase ingaat en dat daar een andere samenstelling van het bestuur voor nodig is.