Luchtvaartbranche komt met 'coronapaspoort' voor reizigers

GENÈVE (AFN/BLOOMBERG) - De luchtvaartsector komt met een eigen 'coronapaspoort' waarmee reizigers snel kunnen aantonen dat ze gevaccineerd zijn of de noodzakelijke negatieve test voor het coronavirus hebben gehad die in sommige landen verplicht is. Daarmee wil de internationale luchtvaartbrancheorganisatie IATA het internationale reizen vergemakkelijken. De app moet begin volgend jaar beschikbaar komen.

In het paspoort moeten informatie over reisvereisten, zoals verplichte tests of vaccinaties, beschikbaar komen voor reizigers, maar moet ook snel te zien zijn of de luchtvaartpassagiers aan die eisen voldoen. Daardoor moeten overheden, laboratoria, luchtvaartmaatschappijen en reizigers informatie aan kunnen leveren die dan in die app gekoppeld worden. Daarbij maakt de IATA gebruik van software die het al ontwikkelde om te kijken of reizigers de juiste visa hebben.

Volgens de branchevereniging slaat de app geen gegevens op en maakt die gebruik van de blockchain. iPhone-gebruikers kunnen in het eerste kwartaal van volgend jaar de app gaan gebruiken, verwacht de IATA. Mensen met een Android-telefoon moeten tot het tweede kwartaal wachten. De komende tijd test de branchevereniging het coronapaspoort samen met luchtvaartconcern IAG, het moederbedrijf van onder meer British Airways, Iberia, Vueling en Aer Lingus.

De Australische luchtvaartmaatschappij Qantas liet al weten te kijken of een vaccinatie verplicht gesteld kan worden voor internationale reizen van en naar Australië. Topman Alan Joyce zei dat in een interview op de Australische televisie. Hij liet weten te verwachten dat ook andere maatschappijen dat voorbeeld zouden volgen.