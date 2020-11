Amerikaanse Merck koopt biofarmaceut OncoImmune om coronavaccin

NEW YORK (ANP/BLOOMBERG) - Het Amerikaanse farmacieconcern Merck koopt het biofarmaceutische bedrijf OncoImmune, dat recent positieve testresultaten boekte met een coronavaccin. Met de overname is een bedrag van 425 miljoen dollar gemoeid.

Met de overname krijgt Merck ook een mogelijk medicijn tegen corona in handen. Aandeelhouders van OncoImmune zijn ook mijlpaalbetalingen in het vooruitzicht gesteld gebaseerd op toekomstige verkoopprestaties.

De aankondiging volgt in de stroom aan berichten over farmaceuten die stappen maken met een Covid-19-vaccin. Zo vragen Pfizer en Moderna om goedkeuring voor hun vaccins na positieve testresultaten. Ook AstraZeneca boekt vooruitgang met zijn vaccin. OncoImmune is met een zogeheten Fase 3-test bezig.